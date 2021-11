Sarafina Wollny & Peter Wollny: Ehedrama! Damit hat niemand gerechnet!

Via "Instagram" haben die Fans von Sarafina Wollny nun die Möglichkeit, der Wollny-Tochter ein paar Fragen zu stellen. Eigentlich eine schöne Idee, um mit Sarafina in Kontakt zu treten! Womit Sarafina jedoch sicherlich nicht gerechnet hat: Ein Follower nutzt die Frage-Antwort-Runde, um die Tochter von Silvia Wollny bitterböse zu beleidigen! So wettert der User: "Warum hast du eigentlich die Hosen an in der Ehe? Der arme Peter tut mir leid bei der Frau." Autsch! Harte Worte, die an Sarafina sicherlich nicht spurlos vorüber gehen! Doch zum Glück hat Sarafina die Schlagfertigkeit von Mama Silvia geerbt! So schießt sie zurück: "Ähm okaaay, er braucht dir nicht leidtun!" Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass sich Sarafina die Worte nicht all zu sehr zu Herzen nimmt! Widersacher gibt es schließlich immer...