Sarafina Wollny & Peter Wollny: Jaa, jetzt ist es raus!

Via "Instagram" hatten die Fans von Sarafina nun die Möglichkeit, der Wollny-Tochter einige Fragen zu stellen! Die Zwillingsmama stand ihnen dabei Rede und Antwort und verriet ebenfalls, wie sie damals auf ihren Peter aufmerksam wurde. Über die Kennlernzeit mit ihrem Schatz offenbart sie: "Es standen hunderte dort, aber unsere Blicke trafen sich immer wieder und am Ende haben wir dann täglich geschrieben und uns öfter getroffen. Ein Jahr später sind wir dann zusammen gekommen und seitdem seit elf Jahren unzertrennlich." Wow! Was für eine zuckersüße Liebesbeichte, die Peter sicherlich ein breites Grinsen ins Gesicht zaubert! Ob Sarafina uns in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...