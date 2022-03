Sarafina Wollny & Peter Wollny: Jaa, noch ein kleines Mädchen für das Paar!

Via "Instagram" hatten die Fans für Sarafina nun die Möglichkeit, der Zwillingsmama einige Fragen zu stellen. Die Tochter von Silvia Wollny stand ihnen dabei Rede und Antwort und verriet gleichzeitig ein zuckersüßes Geheimnis. So wollte nämlich ein User wissen, wie die Zwillinge geheißen hätten, wenn sie Mädchen geworden wären. Die Antwort von Sarafina darauf fällt zweideutig aus. Sie gibt zu verstehen: "Das verraten wir nicht. Wer weiß, was die Zukunft für uns bereit hält, wer weiß." Hoppla! Heißt das etwa, dass Sarafina und Peter noch weiteren Nachwuchs Planen und deswegen eine mögliche Namenswahl geheim halten? Weitere Details dazu wollte Sarafina jedenfalls nicht preisgeben. Wir können also weiterhin gespannt sein...