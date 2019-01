Reddit this

Sarafina Wollny: Verzweifelte Nachricht! So schlecht geht es ihr wirklich

Es war eine echte Schock-Nachricht. Während einem Urlaub in der Türkei erlitt Silvias Partner Harald Elsenbast einen Herzinfarkt. Wochenlang kämpfte er im Krankenhaus ums Überleben. Kürzlich durfte Harald die Klinik wieder verlassen. Doch das Glück hielt nicht lange an.

Harald Elstenbach musste zurück ins Krankenhaus

Auf teilte Silvia ihren Fans die schrecklichen Neuigkeiten mit. "Ein paar Tage warst du jetzt Zuhause, heute musstest du leider wieder ins Krankenhaus. Das kann doch alles nicht mehr wahr sein. Hat das alles kein Ende", schrieb sie. „Wir dachten, dass wir dieses Sch... Jahr damit abschließen können, nur leider starten wir mit dem blöden Krankenhausaufenthalt und neuen Sorgen um dich ins neue Jahr. Hoffentlich hört das endlich mal auf.“

Sarafina Wollny: "Ich kann kein Krankenhaus und all das Leid nicht mehr sehen"

Die schwierige Situation geht auch an ihren Kindern nicht spurlos vorbei. Besonders Sarafina hat daran zu knabbern. Wie schlecht es ihr wirklich geht, verriet sie jetzt auf . Als sie ihren Fans einen guten Rutsch wünschen wollte, schlug sie ernste Töne an: "Hoffentlich wird nächstes Jahr besser! Ich kann kein Krankenhaus und all das Leid mehr sehen." Lässt sich nur hoffen, dass es Harald bald wieder besser geht…