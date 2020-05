Sarafina Wollny: Zuckersüße Verkündung - 10 Monate nach der Hochzeit!

und ihr Peter sind ein echtes Traumpaar! Im Dezember 2010 sind die beiden zusammen gekommen. Vor zehn Monaten gaben sie sich endlich das Ja-Wort. Jetzt macht Sarafina ihrem Schatz eine romantische Liebeserklärung...

Sarafina Wollny: "Wir schaffen alles zusammen"

Auf ihrem -Account postet sie ein bisher unveröffentlichtes Bild von der Hochzeit - und schreibt dazu: "Diese Liebe, die uns verbindet, reicht bis zur Unendlichkeit. Wir schaffen alles zusammen. Du und ich für immer."

Klar, dass die Fans bei so einem emotionalen Post total aus dem Häuschen sind. "So ein hübsches Paar", "Ihr seid so süß miteinander" und "Das süßeste Paar der ganzen Welt", schwärmen sie in den Kommentaren.

Wann kommt das Baby?

Jetzt fehlt Sarafina und Peter eigentlich nur noch ein gemeinsames Baby zum großen Glück. Schließlich ist es keie Geheimnis, dass sich die beiden Nachwuchs wünschen. Doch bisher wollte es einfach nicht klappen. Dass Sarafina ständig mit dem Thema konfrontiert wird, ist für sie extrem belastend. "Durch die ständige Fragerei. Weil es einfach nicht verstanden wird. Ich werde schon sagen, wenn ich schwanger bin. Zuerst werden es unsere Familie und Freunde erfahren und dann ihr", erklärte sie kürzlich auf Instagram. Wir drücken die Daumen, dass es bald endlich klappt...

Obwohl Sarafina noch nicht schwanger ist, gestalten sie bereits am Kinderzimmer. Im Video könnt ihr einen ersten Blick reinwerfen: