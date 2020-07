Sarah Connor: Alkohol-Eklat im Urlaub

Ein Hicks auf die Holidays! Sarah Connor hat ihre Koffer gepackt – und Mann und Kinder einfach zu Hause gelassen! Zusammen mit Schwester Marisa Lewe (33) düste die Sängerin jetzt nämlich ab nach Island. Und das offenbar mit jeder Menge Hochprozentigem im Gepäck! Denn auf ihrem Instagram-Kanal teilte die 40-Jährige ein paar Videos ihrer feuchtfröhlichen Ferien, die beiden Ladys ließen es in ihrem Wohnmobil mit Rum-Cola und Bierchen ordentlich krachen. „Da ist ja kaum Rum in meiner Cola“, scherzte Sarah sogar in einem Clip ziemlich angedudelt.

Sarah Connor gibt Gas am Glas

Das anschließende Promille-Spaßprogramm der beiden beweist allerdings eindeutig das Gegenteil: Denn nach dem Bechern belustigte Sarah ihre Follower noch mit Gänseverscheuchen und einer Nackedei-Poolparty! Denn sobald die Vierfach-Mum mal nicht zu Hause als Vorbild fungieren muss, scheint sie außer Rand und Band. „Ich habe manchmal das Bedürfnis, auszubrechen, zu reisen und loszufahren“, verriet sie bereits im Interview mit „Prisma“. „Ich bin einfach wahnsinnig neugierig und lebe im Moment.“ Na dann, viel Spaß dabei...