Sarah Connor: Bewegende Neuigkeiten aus der Pause

Eigentlich hat sich Sarah Connor Mitte September vorerst von der Öffentlichkeit verabschiedet, die Sängerin wollte mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen.

Dennoch meldete sie sich aus ihrer Pause jetzt zurück - und das mit einer bewegenden Neuigkeit!

Sarah Connor besuchte im Rahmen der Aktion "Ein Herz für Kinder" die achtjährige Antonia. Das Mädchen ist an Krebs erkrankt und galt schon als unheilbar, als ein Wunder geschah.

Emotionale Nachricht: Sarah Connor verabschiedet sich von ihren Fans

Als erstes Kind in Deutschland bekam die Achtjährige ein neues, bisher noch nicht zugelassenes, Medikament. Und es hilft: Der Tumor ist deutlich zurückgegangen. Es gibt sogar kaum noch Anzeichen dafür, dass er überhaupt noch da ist.

Sarah Connor: "Dann steht die Welt still"

Den bösartigen Tumor hat Antonia bereits, seit sie zweieinhalb Jahre alt ist. Der Tumor wurde bereits viermal operiert, kam jedoch auch viermal wieder zurück - bis jetzt.

"Wenn du eine Diagnose kriegst und erfährst, dass dein Kind unheilbar krank ist, dann steht die Welt still", so Sarah Connor in einem Video auf "Bild.de".

Sarah Connor überraschte Antonia im Krankenhaus. Es war der große Traum der Achtjährigen, ihr Idol einmal live zu sehen.

Ein voller Erfolg: Die beiden verbrachten wundervolle Stunden miteinander und hatten viel Spaß!