Sarah Connor: Bittere Hiobsbotschaft für die Sängerin!

Endlich! Das neue Album von ist auf dem Markt. Mit der Platte "Herz Kraft Werk" will die Sängerin die Charts stürmen. Doch ein Song der Platte sorgt jetzt für viel Furore!

Sarah Connor: Jaa, Familien-Zuwachs!

Sarah Connor: Ärger um den Song "Vincent"

Der Song "Vincent" spaltet die Gemüter! Vor allem einige Radiosender tun sich damit schwer. In dem Lied geht es um einen Jungen der schwul ist und Angst vor seinem Coming Out hat. Die erste Zeile im Song: "Vincent kriegt kein‘ hoch, wenn er an Mädchen denkt."

Die Konsequenz: Laut "Bild" hat der Berliner Kinder- und Familiensender "Radio Teddy" hat das Lied aus seiner Liste gestrichen und "Hit Radio Antenne" und "Antenne Niedersachsen spielt ihn nur mit Einschränkungen. So wird es morgens gar nicht gespielt oder eine entschärfte Version.

Das sagt Sarah Connor

Eine Überraschung ist diese Reaktion für Sarah Connor aber nicht. Sie wusste, dass der Song für Gesprächsstoff sorgen wird. "Ich bin mir der Fallhöhe bewusst. Ich weiß, dass die erste Zeile erst mal verblüfft, überrascht und vielleicht sogar empört. All das ist gut und wichtig für die Auseinandersetzung mit dem Thema", verrät sie gegenüber "Bild". Eine Anschwächung der Zeilen kam für sie nicht in Frage! "Das hätte den Sinn verfehlt, und ich kann nicht zu Gunsten der Massentauglichkeit riskieren, dass man nicht sofort mitbekommt, worum es geht. Ich wünsche mir, dass man über Vincent spricht und sich selbst fragt, warum einem die erste Zeile eigentlich so aufstößt, wenn es so ist. Ich glaube, wir halten uns für toleranter und offener, als wir tatsächlich sind", erklärt sie weiter.