Sarah Connor: Comeback mit neuer Frisur!

Reddit this

Es war einige Wochen still um Sarah Connor geworden. Jetzt meldet sie sich mit neuem Look zurück...

Die Fans der deutschen Sängerin könnten aktuell nicht glücklicher sein. Nicht nur, dass sie eine neue Tour für 2019 ankündigt, sie bringt auch ein neues Album raus. "Noch hat das Kind keinen Namen, aber der wird schon zu mir kommen", erklärt sie stolz. Doch die 38-Jährige arbeitet fleißig an neuen Songs. "Und die wollen bald hinaus in die Welt und mit mir auf Reisen gehen", so die Musikerin weiter.

Sarah Connor: Neuer Look passend zum Comeback

Ihr Comeback unterstreicht auch gleich noch mit einem neuen Look. Sie hat nämlich kurzen Prozess gemacht und sich einen Pony geschnitten. In einer Story präsentiert sie die neue Frise. "Bang bang bangs", schreibt sie kurz und knapp dazu.

Sarah Connor zeigt ihre neue Frisur Foto: Instagram/ Sarah Connor

Ganz neu ist die Frisur aber tatsächlich nicht. Sarah Connor hatte schon in der Vergangenheit immer wieder mal einen Pony. Und überhaupt: Wenn es um ihre Haare geht, wird es nie langweilig...

Sarah Connor: Wundervolle Baby-News!

Sarah Connor liebt die Verwandlung

In der Vergangeinheit überraschte sie ihre Fans immer wieder mit neuen Looks. Ob platinblond oder eher dunkel, lang und glatt oder mit frecher Igel-Frisur - Sarah Connor ist ein wahres Chamäleon...