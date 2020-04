Sarah Connor: Drama um ihren Sohn! Ihre Befürchtung wird wahr

Reddit this

Mit 16 drehen die Hormone durch. Das ist auch bei Sarah Connors Sohn Tyler so. Der Junge wird erwachsen, entdeckt seine Sexualität – und mit geht das auch ganz einfach: Ein paar Klicks und schon landen sexy Bildchen direkt auf dem Handy. Peinlich allerdings, dass ganz Deutschland dabei zusehen kann…

Eine gewisse Alyah und eine junge Dame namens Jhene haben es Tyler offenbar angetan. Auf Insta folgt er den beiden Ladys, die sich da halb nackt präsentieren. Nicht privat – sondern professionell: Beim Bezahl-Network Only-Fans liefern sie ihren Followern gegen einen monatlichen Beitrag noch viele weitere „ungezogene und freche“ Aufnahmen von sich…

Sarah Connors Befürchtungen werden wahr

Dass ausgerechnet zwei Webcam-Girls Tylers heimliche Leidenschaft sind, findet sicher nicht so super… Und dass er damit so öffentlich umgeht, sicher auch nicht. Denn bis vor Kurzem hatte sie Tyler Instagram & Co. verboten, eben genau wegen der „medialen Aufmerksamkeit“, die das mit sich bringen könnte. Jetzt ist Tyler 16, das Verbot aufgehoben – und Mamas größte Sorge Realität. Da besteht wohl Redebedarf bei den Connors...