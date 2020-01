Sarah Connor: Drama um Schwester Lulu!

Reddit this

Bittere Beichte von Lulu Lewe! Die 27-Jährige wurde in der Schule wegen ihrer großen Schwester Sarah Connor gemobbt.

gehört zu den wohl erfolgreichsten deutschen Sängerinnen unserer Zeit. Mit ihren Songs stürmt sie seit Jahren die Charts. Doch der ganze Ruhm hat auch seine Schattenseiten...

Traurige Mobbing-Beichte von Lulu Lewe

Ihre kleine Schwester Sophia-Luisa Lewe wurde wegen Sarah von ihren Mitschülern oft angefeindet. Das verriet die mittlerweile 27-Jährige jetzt auf . In ihrer Story veröffentlichte sie einen Ausschnitt aus ihrem Zeugnis der 5. Klasse von 2003. "Es kommt immer mal wieder zu Auseinandersetzungen mit anderen Schülern. Oft ist dabei deine berühmte Schwester der Anlass", heißt es darin u.a. Lulus Lehrerin riet ihr damals, sich aus solchen Situationen rauszuhalten und sich nicht provozieren zu lassen. Lulu möchte mit dem Post auf Mobbing in Schulen aufmerksam machen. "Hätte ich doch damals schon das Selbstbewusstsein von heute gehabt", erklärte sie in dem Post.

Die schweren Zeiten liegen heute glücklicherweise hinter Lulu. Seit vier Jahren ist sie mit ihrem Freund Basti zusammen. Die beiden sind mittlerweile sogar verlobt.

