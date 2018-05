Hach ja, die liebe Familie. Die kann man sich wirklich nicht aussuchen. Das bekommt jetzt nicht nur Meghan Markle in voller Bandbreite zu spüren, auch Sarah Connor bekommt jetzt einen fiesen Seitenhieb von ihrem Bruder Robin ab...

Sarah Connor: Drama um ihre Familie

Sarah Connor: Böser Witz von Bruder Robin

In seiner Instagram-Story zeigt sich Sarah Connors Bruder Robin im Tonstudio. So weit so gut, offenbar will er in die Fußstapfen seiner berühmten Schwester treten. Doch die Ansage, die er zu dem Bild macht, ist ganz schön böse!

"Der Text muss sitzen, kennt man ja aus der Familie", schreibt Robin zu dem Schnappschuss. Autsch, dass soll wohl ein Seitenhieb auf den Nationlahymne-Auftritt seiner Schwester Sarah Connor sein...

Sarah Connor: Fieser Seitenhieb von ihrem Bruder! Instagram/ Robin Lewe

Sarah Conor und die Nationalhymne

Vor 13 Jahren hatte Sarah Connor einen Auftritt beim Eröffnungsspiel der Bayern gegen die Nationalmannschaft. Dort hatte sie die große Ehre die deutsche Nationalhymne zu singen. Doch das ging gewaltig in die Hose - denn Sarah Connor vergeigte den Text! Statt "Blüh im Glanze" sang die Blondine "Brüh im Lichte..." Uuups! Der Auftritt ist bis heute unvergessen. Naja und dank der Erinnerung von Robin jetzt auch wieder präsent...