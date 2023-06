Sarah Connor: Heimliche Trennung! Es gibt kein zurück mehr

Im Gespräch mit "RTL" offenbart Lulu nämlich jetzt, wie sehr sie damals als Kind unter der Bekanntheit ihrer Schwester zu leiden hatte: "Das fing dann so an, dass Leute mich erkannt haben oder ich Schwierigkeiten in der Schule hatte mit Mobbing. Es wurde immer gesagt, ich bilde mir was drauf ein, also so diese typischen Anfeindungen." Oh je! Für Lulu Grund genug, um dem Rampenlicht vorerst den Rücken zu zu kehren. Sie ergänzt: "Geht das nie weg, das ich immer verglichen werde oder das ich immer diesen Stempel auf mir habe? Natürlich habe ich auch Privilegien dadurch, das weiß ich auch, aber es gehört auch auf der anderen Seite zu meinen Ängsten." Wie traurig! Doch obwohl sich Lulu viele Jahre aus dem Showbusiness fern hielt, wollte ihr Musikherz nie ganz aufhören zu schlagen. So fasste die kleine Schwester von Sarah vor einiger Zeit den Entschluss, auf eigene Faust Musik zu machen! Ganz ohne Sarah!