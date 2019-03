Sarah Connor: Hurra, das neue BABY bekommt!

Seit Wochen steht fließig im Studio, um ihr neues Album fertigzumachen. Anscheinend rückt der große Tag nun immer näher, denn bei verkündete die Sängerin gerade erst: "Ich freue mich sehr darauf, die neuen Songs bald mit euch zu teilen und schraube und werkele auf Hochtouren." Sie verriet auch: "Ist fast fertig."

Jubel- für die Fans! Die können es schließlich kaum noch abwarten, endlich neue Songs von Sarah Connor zu hören. Und die 38-Jährige selbst ist offenbar schon jetzt so verliebt in ihr neues Album, dass sie sogar schon von ihrem "Baby" spricht. In einem Post verriet sie jetzt, dass sie mit einer befreundeten Fotografin bereits "'Baby'-Fotos" - also "Fotos für mein neues "'Baby'" - aufnehmen würde. Klingt so, als liege der Vierfach-Mutter die Platte ganz besonders am Herzen...

Kein Wunder, dass Sarah Connor mit diesen Neuigkeiten bei ihren Fans voll ins Schwarze trifft. Seit ihrem letzten Album "Muttersprache", das 2015 erschien, sind schließlich schon wieder vier Jahre vergangen. Sehr wahrscheinlich also, dass die neuen Lieder einschlagen werden wie eine Bombe.

Wann genau das "Baby" aber nun erscheinen wird, hat Sarah Connor noch nicht verraten. Fest steht jedoch, dass sie ab Oktober 2019 wieder auf Tour gehen wird. "Noch hat das Kind keinen Namen, aber der wird schon noch zu mir kommen", kündigte Sarah an. Das heißt dann wohl, dass diese "Schwangerschaft" keine neun Monate mehr dauern wird..