Sarah Connor: Jaa, Familien-Zuwachs!

Familienzuwachs bei den Connors! "Closer" erwischt die Sängerin und ihre Familie bei einer Landpartie. Mit dabei: das neue Familienmitglied auf vier Hufen. In der Vergangenheit hatte (38) viel Zeit für Pferd und Familie – doch in den nächsten Wochen und Monaten dürfte es wieder eng werden…

Bevor am 31. Mai ihr neues Album „Herz Kraft Werke“ erscheint, gönnt sich Sarah Connor noch einmal eine Auszeit und tankt mit ihren Kids Delphine Malou (7), Summer Antonia Soraya (12), Jax Llewyn (2) und ihrem Lebenspartner Florian Fischer (44) Kraft bei einem entspannten Ausritt.

Sarah Connor steht eine stressige Zeit bevor

Sarah war schon immer ein Pferdemädchen, bereits im Alter von drei Jahren saß die Sängerin auf einem Pony. Als 13-Jährige bekam sie dann den Hannoveraner Pepper und gewann mit ihm sogar einige Turniere. „Ich war damals auch täglich bei ihm im Stall und habe ihm bei langen Ausritten von all meinen Pubertätssorgen und Schwärmereien erzählt“, erzählte die Sängerin in einem Interview. Die Leidenschaft teilt sie bis heute – und sie schätzt auch die Ruhe, die rund um einen Reitstall herrscht: „Durch meine Kinder komme ich wieder öfter dazu, rauszufahren, im Dreck und an der frischen Luft zu sein. Ich brauche solche echten Momente, um runterzukommen. Das Leben in der Stadt ist nichts für mich, es ist mir zu schnell“, erzählte sie mal in einem Interview.

Sarah Connor und Florian Fischer: Jaa, wundervolle Nachrichten!

Auch jetzt, bevor es wieder so richtig stressig wird, genießt die Vierfach-Mama noch einmal die Ruhe vor dem Sturm. Denn neben der Veröffentlichung ihres neuen Albums Ende Mai steht im Herbst die große Deutschland-Tournee an. Nahezu täglich wird Sarah dann wieder auf der Bühne stehen. Geplant sind Auftritte in zahlreichen deutschen Städten sowie in Wien und Zürich. „Ich freu mich wie irre darauf, euch bei einem der 14 Konzerte zu sehen“, kündigte Sarah bereits vor einiger Zeit auf an. Aber sie weiß eben auch, wie stressig die Promotion für ein neues Album ist: Nach dem Erfolg ihres letzten Albums „Muttersprache“ zog sich die Sängerin kurzzeitig zurück. „Mein Mann und meine Kinder freuen sich nach der Tournee sehr, dass Mama jetzt an den Wochenenden wieder zu Hause ist und wir nicht ständig unsere Koffer packen müssen“, so die Sängerin damals. Umso wichtiger ist es, jetzt noch Zeit mit der Familie zu genießen. Und wie heißt es doch so schön? Alles Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde!