Sarah Connor: Jetzt herrscht traurige Gewissheit!

Die Konzerte im Frühjahr finden doch nicht statt! Das wird jetzt auf der Website der Chartstürmerin bekannt gegeben: "Die Zusatztermine der 'HERZ KRAFT WERKE'-Tour von Sarah Connor im Frühjahr 2021 können nicht wie geplant stattfinden und werden komplett in das Frühjahr 2022 verschoben", heißt es in dem offiziellen Statement. Die bereits gekauften Tickets verlieren jedoch nicht ihre Gültigkeit. Aktuell sind zwischen dem 25. März und 7. April 2022 elf Konzerte in Deutschland und Österreich geplant. Im Sommer nächsten Jahres wird Sarah außerdem bei 40 Open-Airs auf der Bühne stehen. Und bis dahin lässt sich die Wartezeit sicherlich einigermaßen mit ihren Songs überbrücken...

