Sarah Connor: Jetzt lässt sie die süße Bombe platzen!

Na das ist mal eine Überraschung! Eigentlich ist Sarah Connor dafür bekannt, dass sie sich in der Öffentlichkeit so gut wie nie zu privaten Themen äußert. Doch jetzt die Überraschung...

Sarah Lombardi: Der reinste Albtraum! Sie ist völlig am Ende!

Sarah Connor schüttet ihr Herz aus

Via " " wendet sich Sarah nun mit einer liebevollen Botschaft an ihre Community. So postet sie zum Ehrentag ihres Herzblattes Florian Fischer ein zuckersüßes Kuss-Foto der beiden, zu dem sie kommentiert: "Liebe meines Lebens!!!". Ebenfalls fügt sie ein "Happy Birthday" und einen Herz-Emoji hinzu. Süße Worte, die zeigen: Sarah ist mit ihrem Florian immer noch so glücklich, wie am ersten Tag! Das so eine Nachricht von ihren Fans somit nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich...

Sarahs Fans sind begeistert

Wie unter dem Post von Sarah deutlich wird, hat sie mit ihren Worten bei ihren Fans voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "Happy Birthday auch von mir an Flo! Ich freue mich so sehr für dich, dass du die Liebe deines Lebens gefunden hast und wünsche euch heute einen tollen Geburtstag bei diesem traumhaften Wetter." Ob Sarah in der nächsten Zeit wohl noch mehr private Fotos mit ihren Anhängern teilt? Wir können gespannt sein...

Traurige ! Wie geht es wirklich?