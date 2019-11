Sarah Connor: Jubel! Jetzt macht sie es offiziell!

Die Fans von können aufatmen! Erst vor einigen Tagen meldete sich die Sängerin zu Wort und berichtete, dass es ihr gesundheitlich gar nicht gut geht. Doch jetzt die Überraschung...

Maite Kelly: Krankheits-Schock! Die Ärzte sind in großer Sorge

Sarah Connor musste Konzerte absagen

Wie Sarah via "Social Media" berichtete, hatte sie sich in den letzten Tagen eine schlimme Bronchitis eingefangen. Die Arme hatte dabei nicht nur eine angeschlagene Stimme, sondern ebenfalls einen schwachen Kreislauf und eine Körpertemperatur von 39 Grad. Zum Leidwesen ihrer Fans fielen deshalb auch einige Konzerte ihrer Tournee ins Wasser! Doch jetzt kann Sarah endlich Entwarnung geben!

Sarah meldet sich zu Wort

"Leute, ich bin wieder fit, habe akute Vermissung und darum eine Überraschung: Während mein Team schon mit Hochdruck an den Nachholterminen arbeitet, freue ich mich wie irre über folgende ", verkündet Sarah via " " und fügt hinzu: "Weil ihr mir in diesem Jahr die Bude eingerannt habt, alle Termine bis unters Dach ausverkauft waren und so viele Nachfragen von euch kamen, hab ich mir gedacht, wir machen's einfach nochmal." Wie eine nachfolgende Auflistung zeigt, wird Sarah sieben weitere Konzerte in Köln, Kiel, Hannover, Hamburg, Bremen, Oberhausen und München geben.

Sarah hatte in der letzten Zeit nicht nur mit einer schlimmen Bronchitis zu kämpfen...