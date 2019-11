Sarah Connor: Krankheits-Schock! Traurig, was jetzt ans Licht kommt!

Oh je! Was ist nur bei los? Obwohl sich die schon seit Monaten auf ihre Tour vorbereitete, müssen nun erneut zwei Konzerte abgesagt werden. Der Grund: Sarah hat sich einen schlimmen Infekt eingefangen...

Sarah Connor muss Konzerte absagen

Am 03. November sollte Sarah eigentlich ihren Fans bei ihrem Konzert in Stuttgart ordentlich einheizen. Doch dann der Schock: Sarah musste das Konzert kurzfristig absagen. Nun die nächste Hiobsbotschaft! Wie die Beauty berichtet, mussten auch die Shows in Mannheim (5. November) und Zürich (6. November) verschoben werden. Für Sarah ein absoluter Schock! So wendet sie sich mit einer traurigen Nachricht an ihre Community...

Sarah meldet sich bei ihren Fans zu Wort

"Es bricht mir das Herz", verkündet die 39-Jährige auf ihren offiziellen Social-Media-Kanälen. Sie fügt hinzu: "Wir sind alle enttäuscht, dass diese mega Tour jetzt so abrupt unterbrochen wird. Aber die letzte Nacht war die schlimmste seit vielen Jahren. Ich habe eine fette Bronchitis und muss, ob ich will oder nicht, ein paar Tage im Bett bleiben." Oh je! Eine gute Nachricht hat sie dennoch parat: "Mein Team arbeitet fieberhaft an Nachholterminen." Bleibt somit nur zu hoffen, dass es ihr bald wieder besser geht...

Wie geht es Sarah Connor wirklich?