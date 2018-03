Sarah Connor: Penis-Skandal um ihren Bruder Robin!

Was Sarah Connor wohl zu DIESEM Schnappschuss sagt? Ihr Bruder Robin Lewe postete in seiner Instagram-Story ein Bild, dass für einen echten Penis-Skandal sorgt!

Sarah Connor: Drama um ihre Kinder - sie wurde eiskalt im Stich gelassen

Robin Lewe: Penis-Spaß

Das Foto wurde am Wasser aufgenommen. Robin steht bis zu den Knien im Meer, hinter ihm geht die Sonne auf. So weit, so gut. Doch Robin Lewe selbst deutet mit einem Kreis auf einen Kleinkeit hin: Den Schritt! Doch moment mal - ist das etwa ein Penis?

Natürlich nicht! Der Bruder von Sarah Connor hält einfach nur etwas in der Hand. Die Position dafür ist nur etwas ungünstig! Doch der Penis ist brav in der Badebuxe!

Robin Lewe: Schattenspiel! Instagram: Robin Lewe

Sarah Connor macht Pause

Während Robin Lewe fröhlich für Instgram posiert, hat sich seine Schwester Sarah Connor eine Auszeit genommen. Nach einem neuen Album, einer großen Tour und ihrem 4. Baby, steht 2018 jetzt für die Familie...

Dann hat sie ja viel Zeit, um die Stories ihres Bruders zu verfolgen...