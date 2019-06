Sarah Connor: Schwere Entscheidung für die Familie

gehört zu den erfolgreichsten Sängerinnen in ganz Deutschland. 2001 schaffte sie mit "Let's get back to Bed - Boy!" den großen Durchburch. Und auch 18 Jahre später ist die Blondine noch super erfolgreich. Doch was viele nicht wissen, sie hätte es sogar in Amerika schaffen können. Aber sie entschied sich dagegen...

Sarah Connor: Schwere Vorwürfe gegen die Vierfach-Mutter

Sarah Connor: Krasse Entscheidung

2003 brachte Sarah Connor den Song "Bounce" raus - und der schaffte es sogar in die Charts in den USA. Ein Mega Erfolg für die junge Sängerin und eine große Chance! Denn eigentlich sollte sie dort 2004 auf große Promo-Tour gehen, um auch Amerika zu erobern. Doch die heute 39-Jährige hatte andere Pläne...

"Dann hatte ich ja die Chance, als mein Sohn geboren war, eben in Amerika zu promoten. Und das hätte aber bedeutet, volle Kanne sofort und monatelang, und das wollte ich nicht. Ich habe damals gesagt: ´Nee, ich möchte für mein Baby da sein. Mir reicht das in Deutschland, da habe ich wahnsinnig großen Erfolg", gesteht sie gegenüber "taff".

2004 kam ihr Sohn Tyler zur Welt - das erste gemeinsame Kind mit . Und die Familie war ihr einfach wichtiger als der große Erfolg ...

Sarah Connor hat es nie bereut

Bereut hat Sarah Connor diese Entscheidung sicher nie! Mittlerweile hat die Blondine vier Kinder - und die sind ihr ganzer Stolz. Denn am Ende ist das Muttersein für sie der beste Job der Welt. Und da kann sicher keine Karriere mithalten...