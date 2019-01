Obwohl eigentlich dafür bekannt ist, dass sie nur selten Einsicht in ihr Privatleben gewährt, teilt sie nun einen Schnappschuss mit ihren Fans, der ein ganz neues Licht auf die wirft…

Sarah Connor: Große Sorge! Was ist nur mit der Sängerin passiert?

Sarah Connor zeigt sich romantisch

Via " " teilt Sarah nun ein Foto mit ihren Fans, welches sich mit ihrem Freund und Manager Florian Fischer zeigt. Die beiden sind dabei zu sehen, wie sie bei einem romantischen Sonntagsausflug die Zweisamkeit genießen. Doch damit nicht genug! Obwohl die beiden bereits seit acht Jahren liiert sind, zeigen sie sich so frisch verliebt wie am ersten Tag. Während Florian nämlich ausgestattet mit Gummistiefeln im Wasser steht, nimmt er seine Sarah liebevoll Huckepack, damit sie keine nassen Füße bekommt. Das so ein Schnappschuss von ihren treuen Fans somit nicht lange unkommentiert bleibt, ist klar...

Sarahs Fans sind begeistert!

Wie unter dem Post der Beauty deutlich wird, hat sie mit ihrem Bild bei ihren Followers voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren ihre Anhänger: "Schönes Wochenende ihr Süßen! Ich habe auch Flos Gummistiefel." sowie "Dieses Bild strahlt so viel Harmonie aus. Die aller schönsten Momente hat man doch mit seinen Liebsten. Ja, die Sonne war heute wunderschön und die Berliner Umland Luft auch. Genießt das Wochenende." Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum!