Sarah Connor: Sensationelle News! Damit überrascht sie ihre Fans

Für läuft es momentan richtig gut. Mit ihrem ersten deutschsprachigen Album "Muttersprache" hat sich die 38-Jährige komplett neu erfunden. Und das mit Erfolg! Mittlerweile wurde die Platte drei Mal mit Platin ausgezeichnet. Jetzt kündigt Sarah noch mehr tolle Neuigkeiten für die Fans an...

Sarah singt mit Bibi & Tina

Ihre vier Kinder sind sicherlich begeistert von Mamas neuestem Projekt. Ab dem 28. September wird sie nämlich mit ihrer Version von "Was würdest du tun?" auf der Star-Edition von "Bibi & Tina" zu hören sein. Neben Sarah haben wie Roland Kaiser, Lukas Rieger, und die Songs aus dem -Abenteuer von neu eingesungen. Wenn das mal kein Mega-Erfolg wird…

Ihre Live-Tour ist ein voller Erfolg

Doch bei Sarah steht noch einiges mehr im Terminkalender. Gerade ist sie auf großer Muttersprache-Live-Tournee. Am Samstag gab sie sogar zwei Konzerte an einem Tag. Die Fans sind begeistert. "Ich habe dich das erste Mal in Uelzen live gesehen und bin immer noch begeistert. Bitte sing weiter auf Deutsch und komm bald wieder mit neuen Songs", schreibt ein Anhänger auf . Ein anderer lässt sein Idol wissen: "Sarah, es war meeeeeega. Du bist einfach klasse, deine Stimme ein Traum, deine Texte gehen unter die Haut und sagen genau das, was ich so oft denke. Ich liebe dich und deine Musik."