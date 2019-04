Sarah Connor: Endlich! Sie verkündet die Jubel-News

Sarah Connor ist endlich zurück! Vor vier Tagen verkündete sie, dass ihre neue Single "Vincent" am 5. April erscheint. Seitdem fragen sich ihre Anhänger: Wer ist eigentlich dieser Vincent?

Rätselraten um "Vincent"

Wenig später gab sie ihren Fans eine kleine Kostprobe. In einem kurzen Clip trällerte sie ihren neuen Song, gab jedoch immer noch keinen Hinweis, wer der mysteriöse Namensgeber ist…

Das steckt hinter "Vincent"

Jetzt ließ Sarah die Bombe endlich platzen! Für "Vincent" ließ sich die Sängerin von einem Gespräch mit einer Mutter eines Teenies inspirieren, der sich als schwul geoutete hatte. "Mich hat das sehr berührt, denn ich weiß, wie viel Mut und Selbstvertrauen es einen Jungen mitten in der Pubertät, auf der Suche nach Identität, kosten muss, so offen zu sich und seinen Gefühlen zu stehen", erklärte sie im Interview mit der "BILD"-Zeitung. "Ich habe die ganze Nacht darüber nachgedacht und hatte das große Bedürfnis, ihm einen Song zu schreiben und ihn zu bestärken." Der Name "Vincent" sei jedoch erfunden. "'Vincent" steht symbolisch für alle Jungen und Mädchen in der Pubertät, auf der Suche nach Orientierung und Identität.“

Nach vier Jahren Pause meldet sich Sarah mit diesem emotionalen Song zurück. Ihr neues Album soll am 31. Mai erscheinen. Im Herbst steht Sarahs große Live-Tournee an.