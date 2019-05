Reddit this

Was für eine Tragödie! Vor rund einem Jahr ertrank die nur 19 Monate alte Tochter von Ex-Ski-Profi Bode Miller im Pool der Nachbarn. Auch trauerte mit den Eltern - und widmet der kleinen Emmy jetzt sogar den Song "Flugzeug aus Papier." "Und irgendwann werd ich dich wiedersehen, in deine Arme rennen und dich drehen. Und dann bist du wieder bei mir. Ja, für immer bei mir", heißt es u.a. in den Lyrics.

Sarah Connor: "Das hat mich tagelang nicht losgelassen"

Auslöser für das Lied sei ein emotionales Interview der trauernden Eltern gewesen sein. Die Aussagen hätten sie wahnsinnig berührt, da sie einen Sohn im gleichen Alter hat. "Ich konnte das Foto nicht vergessen, das Mutter kurz danach auf gepostet hat. Es zeigt sie mit ihrem kleinen Mädchen im Arm, das an viele Schläuche und Kabel angeschlossen ist, und darunter ein unendlich trauriger Abschiedstext. Das hat mich tagelang nicht losgelassen.", erklärte Sarah im Interview mit der "BILD"-Zeitung.

Seitdem dem tragischen Unfall ist Sarah auch bei ihren eigenen Kindern vorsichtiger geworden. "Wir haben auch einen Pool im Garten, natürlich eingezäunt. Aber seit ich von Emmys Geschichte weiß, bin ich in der Nähe von Wasser noch wachsamer, denn es braucht nur Sekunden und das Unglück passiert."