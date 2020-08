Sarah Connor: Trauriger Abschied nach 13 Jahren!

Die Fans stehen Sarah in dieser schweren Zeit bei. "Es tut mir so leid! Ich kann den großen Verlust eines geliebten Tieres so gut nachempfinden", "Viel Kraft euch allen und Nala wird euch von oben sicherlich weiter beschützen" und "Mein herzliches Beileid. Sie wird auf alle Fälle immer an deiner Seite sein und von oben auf dich weiterhin aufpassen", lauten nur einige der vielen Kommentare unter dem Post.

Die Stars lieben ihre Haustiere! Wer, welchen crazy Mitbewohner hat, erfahrt ihr im Video: