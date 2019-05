Sarah Connor und Florian Fischer: Hochzeits-Sensation!

Reddit this

Dieses Foto sorgt für Wirbel: Hat Sarah Connor still und leise Ja gesagt und ihren Freund Florian Fischer geheiratet?

"Put a Ring on it!“, rät Beyoncé in einem Song. Den hat sich Sarah Connors Liebster Florian Fischer (44) vielleicht neulich mal genauer angehört – und seiner Sarah (38) endlich einen Ring angesteckt. Zumindest lässt ein aktueller -Post das vermuten. Happy grinsend und mit verdächtigem Fingerschmuck kuschelt sich Sarah an ihren Partner und Manager Florian, schreibt vielsagend „Yours“ (dt. Dein) dazu…

Hat Sarah Connor heimlich geheiratet?

Seit April 2010 sind die zwei zwar offiziell ein Paar, haben zwei gemeinsame Kinder und ziehen auch Sarahs zwei Kids aus der Ehe mit (40) gemeinsam groß. Doch von Hochzeit war bisher öffentlich nie die Rede. Vielleicht hat die Musikerin mit ihrem Post jetzt endlich die Katze aus dem Sack gelassen!

Das verdächtige Hochzeits-Foto seht Ihr im Video: