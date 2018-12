Sarah Connor: Seltenes Foto! Sie zeigt sich mit ihrem Florian

Seit acht Jahren sind Sarah Conor und Florian Fischer ein Paar. Zusammen sieht man sie aber eher selten. Sie genießen ihr Glück lieber privat. Jetzt macht aber eine Ausnahme...

Sarah Connor: Schnappschuss mit Florian Fischer

Bei teilt Sarah Conor ein seltenes Foto, dass sie zusammen mit ihrem Liebsten zeigt. Beide waren beim Sender "Hit Radio FFH" zu Besuch. Ein Erinnerungsfoto mit der Crew darf da nicht fehlen. "Was für eine schöne Idee „das kleinste Weihnachtskonzert der Welt“. DANKE", schreibt die 38-Jährige glücklich dazu.

Sarah Connor ist happy

Sarah Connor und Florian Fischer haben sich gesucht und gefunden. Acht Jahre sind sie mittlerweile ein Paar und sie haben zwei Kinder zusammen. Sarah scheint angekommen zu sein und dieses Glück sieht man ihr auch an. Ihr Geheimnis? "Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man in der Beziehung eine gute Balance findet. Dass unsere Kinder als schwächstes Glied in der Kette natürlich die wichtigsten Menschen sind, auf der anderen Seite auch ein stabiles Haus brauchen, in dem sie leben", verriet sie einmal im Interview.