Sarah Dash: Die Sängerin ist tot

Auch der Bürgermeister ihrer Heimatstadt Trenton im US-Bundesstaat New Jersey hat sich zu Wort gemeldet. "Was der Welt bleibt, ist die ewig währende Inspiration einer Frau, die die höchsten Gipfel des Ruhms erklommen und nie vergessen hat, woher sie kam", schrieb Reed Gusciora bei Facebook. Zwei Tage vor ihrem Tod stand die Musikerin noch auf der Bühne. Sarah Dash und LaBelle gründeten die Girlgroup Labelle gemeinsam mit Cindy Birdsong und Nona Hendryx in den 60er Jahren. In den 70er Jahren startete sie eine Solokarriere - sie konnte an frühere Erfolge jedoch nicht mehr anknüpfen. Sie war unter anderem Backgroundsängerin für die Rolling Stones.

