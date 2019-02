Sarah & Dominic Harrison: Ein Baby nach der Hochzeit!

Bye bye Amerika, Hallo Deutschland! Sarah und Dominic Harrison sind nach ihrem viermonatigen USA-Abenteuer wieder zurück in der Heimat. Doch Zeit für eine Verschnaufpause gönnt sich das Influencer-Paar nicht. Denn: Ihre Traumhochzeit steht kurz vor der Tür...

Sarah und Dominic planen ihre Traumhochzeit

Nur zwei Wochen vor der Geburt von Töchterchen Mia Rose im November 2017 haben die beiden standesamtlich geheiratet. Die große Feier soll dieses Jahr steigen. "Unsere Hochzeit steht an und da gibt es noch sehr viel zu tun", erzählte Sarah auf dem roten Teppich der "Made for More"- gegenüber . Im August gaben sie bereits einige Details zur Feier preis. Sarah und Dominic wollen sich in m Hohen Darsberg bei Neckarsteinach in Hessen das Ja-Wort geben. "Es soll drei Tage Programm geben. Tag eins: Barbecue zum Ankommen. Den Tag darauf wird dann geheiratet – oder wie Sarah ankündigt am 'Tag der Eskalation'. Dann gibt's für alle noch ein gemeinsames Frühstück", verriet Dominic bereits in einem ihrer -Videos.

Bekommt Mia Rose ein Geschwisterchen?

Und wie sieht es mit weiterem Nachwuchs aus? "Ich werde ein Traumkleid tragen, da muss ich auch reinpassen", stellte Sarah klar. Und fügte geheimnisvoll hinzu: "Ja, mal schauen, ob ich dann am Ende des Jahres schon schwanger sein darf." Ein Nein klingt definitiv anders...