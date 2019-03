Sarah & Dominic Harrison: Erschütternde Beichte an ihre Fans!

Oh je! Müssen die Fans von Sarah und Dominic Harrison bald wieder Abschied von den beiden nehmen? Obwohl die junge Familie erst vor einigen Wochen von Los Angeles zurück nach Deutschland zog, offenbaren Sarah und Dominic nun, dass sie erneut übers Auswandern nachdenken...

Sarah & Dominic Harrison: Verlassen sie wieder Deutschland?

In ihrem neusten " "-Video lassen Sarah und Dominic Harrison die Bombe platzen und verkünden, dass sie sich erneut vorstellen könnten, nach Los Angeles auszuwandern. Erst im vergangen Jahr kehrten die beiden ihrer Heimat Deutschland den Rücken zu, um sich in der "Stadt der Engel" ein neues Leben aufzubauen. Umso schöner war für ihre Anhänger somit die Nachricht, als Sarah und Dominic ihre Heimkehr nach Deutschland ankündigten. Doch müssen sie nun erneut Abschied nehmen? Sarah und Dominic berichten nämlich jetzt: "Auf einmal können wir uns doch vorstellen, auszuwandern - wenn ihr jetzt glaubt, wir haben sie nicht mehr alle, ist das okay." Ebenfalls heißt es weiter: "Viele Punkte sind in Los Angeles schöner gewesen. Zum Beispiel das Wetter." Oh je! Dass ihre Fans von dieser Familien-Beichte nur wenig begeistert sind, wird vor allem anhand der Kommentare deutlich...

Sarah & Dominic Harrison: Ihre Fans sind geschockt!

Wie unter dem Video deutlich wird, halten die Fans nur wenig von den Auswanderungs-Plänen der beiden. So kommentieren sie unter anderem: "Ich kann es verstehen. Aber eure Tochter wird größer und kommt in den Kindergarten und Schule. Dann ist es nicht so einfach zwischen 2 Welten zu wechseln. Ihr habt so Heimweh zu der Familie und Freunden gehabt. Es ist nicht einfach. Drück euch die Daumen das ihr den richtigen Weg findet." Bleibt abzuwarten, ob Sarah und Dominic ihre Pläne wirklich in die Realität umsetzten...