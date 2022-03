Sarah Engels: Aus und vorbei! So lässt sie sich nicht behandeln

Sarah wehrt sich gegen den Hass

Da wird die 29-Jährige als "zu fett" beschimpft, andere schreiben: "Schau dich mal an, du siehst aus wie ’ne Tonne", und blasen ungefragt ihre Meinung zu Sarahs Körper in die Welt: "Du solltest nichts Bauchfreies tragen, sieht einfach nur eklig aus!" Na klar, das ist alles totaler Quatsch. Aber weh tun solche Worte trotzdem!

Und Sarah will sie nicht mehr auf sich sitzen lassen: "Ich möchte solche Nachrichten absichtlich mit euch teilen", wandte sie sich jetzt an ihre Community, denn: "Durch so etwas entsteht dieser Druck bei Frauen, direkt nach der Geburt wieder schlank zu sein." Sie selbst könne mittlerweile damit umgehen, trotzdem fragt sie sich zu Recht: "Warum muss man solche Äußerungen machen?" Sie selbst treibe zwar viel Sport, habe schon früh nach der Geburt damit angefangen, aber: "Jede Frau ist anders, bei manchen geht es schneller, bei manchen langsamer." Sarahs Rat an alle Frauen: "Lasst solche Kommentare nicht an euch ran!"

Bittere Tränen nach der Geburt von Baby Solea: