Sarah Engels: Baby-Hammer! Auch sie hat einen Grund zur Freude

So groß ist die süße Solea also schon. Ob der Nachwuchs von Sarah Engels und Julian Engels wohl auch schon bald ohne Laufwagen, ihre ersten Schritte wagen wird, bleibt abzuwarten. So oder so macht die Kleine ihre Eltern jetzt schon "stolz wie Oskar".

In der Patch-Work-Familie rund um den kleinen Alessio steht ebenfalls neuer Zuwachs an. Warum sich Pietro Lombardi nun jedoch von seiner schwangeren Freundin Laura Maria trennen muss erfährst du im Video: