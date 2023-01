Sarah Engels: Baby Nummer 3! Ihr Glück ist perfekt

Sarah ist offen für ein drittes Kind

Während einer Instagram-Fragerunde will ein Fan wissen, ob Sarah sich ein drittes Kind wünscht. "Habe ich ja schon mit Julian", witzelt sie zunächst. Doch dann folgt ihre ernste Antwort: "Aktuell liebe ich es, wie es ist. Die zwei sind total verliebt miteinander und möchte beiden erst mal ganz viel Zeit schenken. Aber bin total offen für was in der Zukunft kommt."

Es ist nicht das erste Mal, dass Sarah zugibt, durchaus auch weitere Kinder bekommen zu wollen. Für Söhnchen Alessio dürfte das besonders aufregend sein, denn auch Papa Pietro Lombardi erwartet gerade weiteren Nachwuchs. Wie schön!