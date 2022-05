Sarah Engels: Bittere Tränen auf Instagram! Sie ist völlig am Ende

Sarah ist am Ende ihrer Kräfte

In ihrer Instagram-Story zeigt Sarah sich nun mit Tränen in den Augen. "Ich wollte euch nur auch einmal daran teilhaben lassen, dass auch bei mir nicht immer nur die Sonne scheint. Viele denken, dass ich immer nur glücklich bin, lache und alles so perfekt sei. Aber auch ich bin nur eine Frau von all den Frauen, die ab und zu mit sich selbst zu kämpfen hat und ihr eigener Feind ist", erklärt sie.

Und weiter: "Obwohl ich so ein tolles, privilegiertes Leben führen darf, bleibt man doch trotzdem tief im Innersten ein kleines, ängstliches und verletztes Mädchen. Gerade in der Stillzeit merke ich oft noch, dass ich mit meinen Hormonen nicht ganz im Einklang bin und sehr sensibel bin."

Zum Glück ist Sarah nicht allein. Kurz nach ihrem Tränen-Video erreichen sie hunderte Nachrichten von Frauen, denen es auch so geht. Und manchmal hilft es ja schon, zu wissen, dass andere mit ganz ähnlichen Problemen zu kämpfen haben...