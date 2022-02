Sarah Engels: Blitzschwangerschaft kurz nach der Geburt von Baby Solea!

Laut Eigenaussage von Sarah ist sie einer dritten Schwangerschaft definitiv nicht abgeneigt! So berichtet sie nun in ihrer "Instagram"-Story: "Ein schönes Gefühl, dass mein Körper sich so schnell wieder hormonell einpendelt und auf das nächste Baby vorbereitet." Wow! Ehrliche Worte, die ein ganz neues Licht auf die Familienplanung von Sarah und Ehemann Julian werfen! Kommt es etwa bald zu einer Blitzschwangerschaft kurz nach der Entbindung von Baby Solea?

Wir können definitiv gespannt sein, wie es bei dem Traumpaar weitergeht und ob sie ihre Liebe durch die Geburt eines weiteren Kindes krönen...