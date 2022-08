Sarah Engels: Enthüllt! Ohne Hilfe schafft sie es nicht mehr

Sarah wird tatkräftig unterstützt

"Ich habe echt die tollste Familie der Welt und jeder hilft mit, wo er kann. Sonst würde das alles niemals so funktionieren", gesteht Sarah in ihrer Instagram-Story. "Klar muss ich auch manchmal Jobs absagen, weil ich mit zwei Kindern nicht einfach mal eben so 2-3 Wochen am Stück weg sein kann und will. Aber dafür habe ich meine Kinder und meinen Mann immer um mich herum und bin dankbar dafür."

Es ist nicht das erste Mal, dass Sarah offen darüber spricht, dass es ohne Hilfe nicht funktionieren würde. Doch zum Glück hat sich alles mittlerweile gut eingependelt und es ist immer jemand da, der ihr unter die Arme greifen kann. Wie schön!

