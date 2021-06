Sarah Engels: Falsches Spiel - Dunkle Wolken über ihrem jungen Glück

Das Timing war wieder mal auffallend perfekt: Vor drei Wochen heiratete Sarah Lombardi überraschend ihren Freund Julian Büscher, seither heißen beide Engels, tragen also den Mädchennamen der Sängerin. Kurz darauf verkündete Sarah, dass sie zum zweiten Mal schwanger ist – und der nächste Werbedeal ließ nicht auf sich warten.

Das weckte offenbar den Unmut von Influencer-Schreck Oliver Pocher, der das junge Glück prompt durch eine vergiftete Gratulation trübte: "Glückwunsch an dieser Stelle. Es wird eine Tochter werden." Der Comedian, der seit Langem eine Art Kreuzzug gegen Eltern führt, die ihren Nachwuchs vor die Insta-Kameras zerren, wurde in der jüngsten "Bildschirmkontrolle" selbst für seine Verhältnisse ungewöhnlich persönlich: "Mein Tipp, Sarah, ein bisschen weniger vermarkten, ein bisschen weniger die Kinder." Er hoffe, dass sie ihrem Sohn Alessio aus der Ehe mit Pietro Lombardi und später auch dem zweiten Kind "ein bisschen mehr Privatsphäre" gönnt, statt die Kids zu instrumentalisieren: "Ich weiß, es wird geklickt, weil die Musik interessiert nicht so viele Leute, aber diese ganze Family-Kacke funktioniert wunderbar", ätzte er. Um noch ziemlich oberlehrerhaft hinterherzuschieben, sie solle es künftig "besser machen"...