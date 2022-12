Sarah Engels: Familien-Drama! Jetzt zieht sie den Schlussstrich

Fast täglich nimmt die Sängerin ihre Fans auf Instagram mit in ihren turbulenten Mami-Alltag. Söhnchen Alessio und die kleine Solea halten ihre Eltern Sarah und Julian Engels ganz schön auf Trab. Doch jetzt muss die Ex von Pietro Lombardi einen Social Media Cut ziehen, denn sie und ihre Tochter hat es erwischt. Nachdem ihre Fans bereits ihre Instagram-Absenz bemerkten, meldete sich die Zweifach-Mama nun in ihrer Instagram-Story zu Wort: