Sarah Engels: Familienzuwachs! Sie ist bereit für Baby Nummer 3

Am 2. Dezember 2021 hat die kleine Solea das Licht der Welt erblickt. Obwohl Sarah Engels in den ersten Wochen mit der hormonellen Umstellung, Schlafmangel und Still-Problemchen zu kämpfen hatte, läuft nun alles wie am Schnürchen. Die Situation hat sich eingependelt und auch Julian gibt sich große Mühe, seine Liebste und seine Tochter so gut zu unterstützen, wie er nur kann. Doch eine Frage brennt den Fans der beiden immer noch auf der Seele: Ist die Familienplanung schon abgeschlossen?