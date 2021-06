Sarah Engels: "Fühle mich echt mies"

Sarah leidet während der Schwangerschaft

In ihrer Instagram-Story legt Sarah eine traurige Beichte ab. Offenbar fühlt sie sich wegen der wachsenden Baby-Kugel zunehmend schlechter. "Bin einfach kaputt. Fühle mich echt mies. Ich dachte ja damals, als ich mit Alessio schwanger war: 'Ach, die sind doch schwanger und nicht krank, die stellen sich sicher nur an'. Heute kann ich sagen... I feel you. Jede Schwangerschaft ist halt anders", klagt sie.

Vielleicht kann Sarah sich ja mit Yeliz Koc austauschen. Die Freundin von Jimi Blue Ochsenknecht hat in den ersten Monaten ihrer Schwangerschaft so gelitten, dass sie sogar im Krankenhaus behandelt werden musste. Sie leidet unter der Krankheit Hyperemesis gravidarum, also einer starken Form der Schwangerschaftsübelkeit. Dies bleibt Sarah zum Glück erspart, doch vielleicht hat ihre Promi-Kollegin ja trotzdem den ein oder anderen Tipp für sie...