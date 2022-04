Sarah Engels: Große Angst um Alessio! Sie macht ein trauriges Geständnis

Die aktuelle Nachrichtenlage geht auch an Sarah Engels nicht spurlos vorbei. Was gerade in der Ukraine passiert, bereitet ihr große Sorgen. "Als Mutter ist es unvorstellbar, wenn man bedenkt, wie viele Kinder mit ihren Eltern auf der Flucht sind", sagte die Sängerin nun gegenüber "Prominent". "Wir alle hatten eine schöne Kindheit, und man wünsch sich ja auch für seine eigenen Kinder, dass die aufwachsen, spielen können ohne Sorgen, ohne Angst."