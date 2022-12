Sarah Engels: Große Sorge! Sie ist am Ende ihrer Kräfte

Große Sorge um Sarah

Die 30-Jährige möchte im Zirkus auftreten. Doch die Vorfreude wird ihr schnell genommen. "Ich bin fix und foxi, alter Verwalter!", klagt sie in ihrer Insta-Story. "Genauso wie ich aussehe, fühle ich mich auch". Das Akrobatik-Training in München scheint ihr nicht so gut zu bekommen, wie sie es sich erhofft hätte!

"Habe so Kreislaufprobleme und das ist gerade für meine Akrobatennummer nicht förderlich", erzählt Sarah ihrer Community. So kann sie natürlich nicht richtig trainieren und sich auf ihre Zirkusnummer vorbereiten! Bleibt zu hoffen, dass es ihr bald wieder besser geht...