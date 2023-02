Sarah Engels: Große Sorge um Alessio! Sie weiß einfach nicht mehr weiter

Eigentlich könnte Sarah Engels nicht glücklicher sein. Gerade erst kam die DSDS-Beauty aus einem abenteuerreichen Familien-Urlaub in Skandinavien zurück. Doch seit einigen Tagen beschäftigt die Ex von Pietro Lombardi ein besonderes Thema - die Familie kann einfach nicht mehr durchschlafen. Der Grund? Den kleinen Alessio treiben anscheinend einige Ängste um. Besorgt wendet sich die Zweifach-Mama jetzt an ihre Fans.