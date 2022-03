Sarah Engels: Große Überraschung! Sie lässt die süße Bombe platzen

Sarah ist aufgeregt

"Heute steht der allererste kleine TV-Job an, seitdem die Kleine auf der Welt ist. Bin seeehr gespannt, wie wir das meistern werden", verrät Sarah in ihrer Instagram-Story. "Stillen am Set und so weiter wird sicherlich alles etwas 'anders' sein, aber habe mir lange genug eine Pause gegönnt und so langsam fühle ich mich wieder bereit dafür und freue mich."

Natürlich kann sie sich bei der Rückkehr in ihren Job voll und ganz auf Ehemann Julian verlassen. "Es ist vor allem ein Privileg, dass wir den Papa dabei haben können und wir das gemeinsam machen", freut sich die Sängerin und versieht ihre Nachricht mit einem Küsschen-Emoji. Kurze Zeit später ist Sarah dann auch schon am Set angekommen. "Weiß nicht, wann ich das letzte Mal so geschminkt und fertig gemacht war", schreibt sie lachend zu einem kurzen Clip von sich. Ihre Fans bekommen sie in nächster Zeit bestimmt häufiger so zu sehen...

