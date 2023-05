Sarah Engels: Großes Drama um Tochter Solea

Eigentlich wollte Sarah nur etwas Werbung auf ihrem Instagram-Account machen. In dem kurzen Video zeigt sie die Morgenroutine von ihr und Tochter Solea. Doch das wurde schnell zur Nebensache. Aufmerksame Follower bemerkten sofort, dass die 1-Jährige bereits kleine Stecker in ihrem Ohr hat. Ein Unding für viele Fans! "Wieso hat so ein kleines Kind schon Ohrringe???", beschwert sich beispielweise ein User. Ein anderer wird noch deutlicher: "Hat sie den Wunsch gehabt, dass jemand ihr Löcher in die Haut schießt? Oder habt ihr sie einfach wegen eures Schönheitsideals körperlich verletzt? Es ist geduldete Körperverletzung. Furchtbar!" Und was sagt Sarah? Die meldete sich bisher nicht zu den Vorwürfen zu Wort...