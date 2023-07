Sarah Engels: Harter Schlag! Jetzt geht es ihr an den Kragen

Die Fans scheinen es derzeit nicht gut mit ihr zu meinen. Es gibt Phasen, in denen Sarah Engels von Komplimenten überhäuft wird. Doch in letzter Zeit hagelt es einfach nur noch Kritik. Der Sängerin wird immer wieder vorgeworfen, ihre Kinder für Klicks vor die Kamera zu zerren. Und auch ihr neues Fitnessprogramm mit Ehemann Julian wird aktuell in der Luft zerrissen!