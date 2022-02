Sarah Engels: Ihr perfides Spiel wurde durschaut!

Die Sängerin (29) nutzte ihren Promi-Status schon früher gern dazu, um hier und da ein tolles Gratis-Goodie abzustauben, leierte kürzlich sogar einem Autohaus eine neue Familienkutsche für lau aus den Rippen – Instagram macht’s möglich! Auch die Baby-Ausstattung für Töchterchen Solea (2 Monate) wurde durch einen Fachhandel in Düsseldorf finanziert (und mit ein paar Insta-Fotos bezahlt), und selbst für die Umgestaltung im Eigenheim rührt man lieber die Werbetrommel für Kooperationspartner, statt ans Ersparte zu gehen … Wie Sarah an die günstigen Deals kommt? Offenbar durch eigene Akquise, wie sich jetzt zeigt! Ein Insider enthüllte jetzt exklusiv gegenüber InTouch, wie penetrant die Sängerin werden kann, wenn sie etwas abstauben will: "Sie hat mehrfach in unserem Unternehmen angefragt, ob wir nicht eine Kooperation mit ihr eingehen möchten", verriet die Mitarbeiterin eines großen Edel-Labels im Gespräch. "Da ihre Follower nicht der Zielgruppe für unsere Produkte entsprechen, haben wir abgelehnt. Trotzdem fragt sie immer wieder nach!" Bisher erreichte Sarah mit ihrer Betteltour allerdings nur, dass ihr das Unternehmen einen kleinen Rabatt zum Shoppen einräumte. Immerhin! Hartnäckigkeit zahlt sich eben aus … Aber mal ehrlich, eigentlich hat Sarah diese billige Nummer doch wirklich nicht nötig! Immerhin dürfte die einstige "DSDS"-Zweite mit ihrer Gesangskarriere und TV-Auftritten doch längst ihre Schäfchen ins Trockene gebracht haben. Erst kürzlich zeigte sie übrigens im Netz, wie viel Kohle sie "versehentlich" in der Waschmaschine mitgewaschen hatte: ganze 115 Euro! Wer so viel Geld in der Waschlauge versenken kann, braucht keine Gratis-Deals …