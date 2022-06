Sarah Engels: Jetzt geht es nur noch bergab

Via "Instagram" teilte Sarah jetzt ein Bild mit ihrer Community, welches sie auf ihrem Weg nach Berlin in ihrem Jet zeigt. Eigentlich ein netter Schnappschuss, der ihren Fans allerdings so gar nicht gefällt! So wettern sie unter dem Foto: "Sorry, aber finde dich mittlerweile sehr abgehoben! Ständig irgendwo hin fliegen. Ich finde es nicht gut, dass die Kinder so aufwachsen. Ein bisschen mehr Bodenständig schadet nicht. Und nein, das hat mit Neid nichts zu tun. Finde sie prahlt mittlerweile zu sehr. Echt schade!!" Autsch! Worte die an Sarah sicherlich nicht spurlos vorüber gehen! Was die Sängerin wohl über die Anfeindungen denkt? Bis jetzt äußerte sie sich jedenfalls noch nicht dazu!