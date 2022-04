Sarah Engels: Jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht

Im Gespräch mit "Prominent" geriet Sarah jetzt in Plauderlaune und hatte auch zum Thema Sport einiges zu sagen. So offenbart die Sängerin über ihre Routine: "Also wenn ich ganz ehrlich bin, habe eigentlich noch, ich glaube, acht Kilo von der Schwangerschaft drauf. Aber man sagt ja auch, wenn man älter wird, ich werde jetzt 30 dieses Jahr, dann ist das Gewicht ja auch gar nicht mehr so entscheidend." Sie ergänzt: "So lange ich stille, bleiben so ein paar Kilos auch einfach noch, weil Fettreserven braucht der Körper ja." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Sarah ist mit ihrem Körper absolut im Reinen! Ob die bitterbösen Anfeindungen zu ihrem Body jetzt wohl ein jähes Ende haben? Wir können gespannt sein ...